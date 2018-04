‘Game of Thrones’: George R. Martin queria a Lady Stoneheart na série

Uma das personagens da série de livros ‘Crônicas de Gelo e Fogo‘ que mais fez falta em ‘Game of Thrones‘ foi certamente Lady Stoneheart. Durante um tempo, os fãs até pensaram que Catelyn Stark poderia retornar à produção nesta nova “versão”, no entanto, as expectativas foram frustradas.

E para o escritor da saga, George R. Martin, o sentimento é o mesmo. Em uma entrevista à Esquire China, ele confessou que sentiu falta da personagem, que tem um papel importante na trama original. Para o autor, ele realmente gostaria de tê-la na adaptação para a TV.

Foto: Reprodução

“No livro, personagens podem ressuscitar. E depois que Catelyn ressurge como Lady Stoneheart, ela se torna esse ser vingativo, uma assassina sem coração. No sexto volume eu continuo sua narrativa. Ela é uma peça importante na série original e mantê-la na produção é a mudança que eu mais gostaria de poder ter feito”, disse.

A 8ª temporada de ‘Game of Thrones‘ ainda nem começou e recordes já foram quebrados, com a filmagem da maior sequência de batalha da história. O anúncio foi feito por um funcionário da produção, chamado Jonathan Quinlan. Em sua conta do Instagram, ele publicou um cartão recebido da produção da série, agradecendo pelos esforços de toda a equipe ao longo das gravações. O post foi apagado pouco depois, mas graças ao site feito por fãs, Watchers on the Wall, nós temos todos os detalhes.

O cartão de agradecimento pontua que foram 55 noites seguidas de filmagens. Já a legenda feita por Jonathan confere ainda mais detalhes. Na ocasião, ele afirmou: “Já diz tudo. 55 noites consecutivas, 11 semanas, três locações. Você nunca mais verá algo do gênero”.

Confira a mensagem feita pela HBO:

Cine POP