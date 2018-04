‘Friends’ ganha cara de game para divulgar filme de Spielberg

A Warner Bros. Television criou algumas novas versões de séries clássicas para ajudar a divulgar "O Jogador Nº 1", novo filme do diretor Steven Spielberg que estreou em 29 de março. "Um Maluco no Pedaço", "Friends", "Full House" e "Dois Homens e Meio" ganharam uma adaptação em game 8-bits.

Criados pelo animador Ryan Hooley e pelo músico Todd Bryanton, os clipes relembram as aberturas desses seriados de forma animada e traçam um paralelo ao novo trabalho de Spielberg, que surge com diversas referências à cultura pop e de games.

A ficção científica da Warner Bros é uma adaptação do livro homônimo de Ernest Cline e se passa em 2045. Na história, milhares de pessoas têm vidas paralelas dentro de um jogo de realidade virtual.

O protagonista Wade Watts é interpretado pelo ator Tye Sheridan. No filme, uma das referências a outras obras é quando ele dirige um DeLorean, carro de "De Volta para o Futuro", que Spielberg produziu em 1985.

"Jogador Nº 1" foi o líder nas bilheterias nos EUA e arrecadou quase US$ 42 milhões (R$ 132 milhões) no fim de semana de estreia, segundo o site especializado Box Office Mojo.

No Brasil, o filme alcançou cerca de R$ 7 milhões e ficou atrás apenas de "Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos", uma cinebiografia do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da emissora Record TV, que conseguiu a marca de quase R$ 26 milhões. Os dados são do FilmeB.

Amon Borges - Folhapress