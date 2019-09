‘É um momento irreversível’, diz Mano Brown sobre artistas negros

Mano Brown foi um dos destaques da primeira noite do Rock in Rio 2019. O líder do Racionais MC's armou um baile black no palco Sunset nesta sexta-feira (27) e recebeu no palco a lenda americana Bootsy Collins.

O groove, o funk e o soul com muito suingue tomaram a noite no penúltimo show da programação do Sunset, que teve uma escalação apenas de artistas negros. "É um momento irreversível. Ficamos muito tempo escondidos e agora estamos vindo com força", diz o cantor à reportagem sobre essa ascensão.

Brown afirma admirar Bootsy, baixista referência do funk e do soul e que já trabalhou com James Brown, Parliament, Funkadelic e Deee-Lite. "Passa um filme na cabeça, foi emocionante", afirma o rapper sobre a parceria.

A base do show foi o disco "Boogie Naipe", lançado por Brown em dezembro de 2016.



Mano Brown foi um dos destaques da primeira noite do Rock in Rio 2019. Instagram



Eles se apresentaram antes do britânico Seal, que contou com a participação especial da baiana Xenia França. "Posso dizer sem nenhuma modéstia que atualmente as coisas mais interessantes são feitas por artistas negros", afirma ela.

A carioca Lellê, ao lado da luso-brasileira Blaya, foi a responsável por abrir os trabalhos no Sunset.

Na sequência veio Karol Conka, com uma parceria com Linn da Quebrada e Gloria Groove.

Linn da Quebrada pediu "o fim do genocídio da população negra". Karol entoou um "fogo nos racistas".

"É muito mais do que representatividade, que é importante. A gente consegue ser um motor e impulsionar outras ações", diz Linn da Quebrada.

O Rock in Rio continua neste fim de semana -sábado (28) e domingo (29)- e volta na quinta (3), com fim no domingo (6) na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico (zona oeste do Rio).

Folhapress