Youtuber Thaynara OG está namorando com o sertanejo Gustavo Mioto

Como já apontavam as especulações de alguns fãs, a youtuber Thaynara OG, 26, está de fato namorando com o sertanejo Gustavo Mioto, 21. Os dois iniciaram o relacionamento em junho.

Thay, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de dois anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Agora, também está no canal GNT.

Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".

Os últimos dias foram de alguns anúncios de uniões e separações envolvendo famosos.

No último sábado (8), a assessoria da cantora Anitta, 25, confirmou seu rompimento com o empresário Thiago Magalhães, 27. No mesmo dia, o jornalista William Bonner, 54, se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Folhapress