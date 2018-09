Xuxa desabafa em entrevista: 'as pessoas estão me deixando envelhecer'

Xuxa abriu o coração na segunda parte de sua entrevista com Giovana Ewbank. A apresentadora de 55 anos falou sobre a pressão que sente para ser a mesma pessoa que era durante os anos 80, quando atingiu seu auge como ícone infantil.



"As pessoas não estão aceitando eu envelhecer e eu acho que isso é bastante difícil. Não pra mim, mas para as outras pessoas de verem eu ficar com mais idade na frente delas", desabafou.

Xuxa continuou dizendo que não gosta de plásticas e procedimentos estéticos e costuma ser criticada por evitar métodos de rejuvenescimento. "Eles não aceitam minhas rugas, não aceitam eu ficar com mais idade, eu ficar mais gorda ou mais magra. Eu vou envelhecer na frente das pessoas e é difícil pra eles", disse.

A apresentadora ainda revelou que está planejando um novo projeto para voltar a trabalhar com crianças, mas precisa que o público entenda que ela não poderá ser a mesma pessoa que era 30 anos atrás.



Giovanna Ewbank e Xuxa (Foto: Reprodução/YouTube)



"No passado aconteceu e deu certo porque eu era aquilo, e as pessoas queriam ver aquilo. E hoje eu não posso mais dar aquilo porque eu não sou mais aquilo", continuou Xuxa. "O que eu tenho pra oferecer é uma mulher de 55 anos que ama estar do lado de crianças, mas não vou mais usar mini saia, nem chuquinha e nem descer da nave e isso choca as pessoas que ainda querem ver isso".

Abrindo seu coração sobre o assunto, a apresentadora afirmou agradecer todas as boas memórias que seus fãs antigos ainda carregam dela, mas pediu para que aceitem sua nova fase também.

"Eu acho que é tão legal eu fazer parte da histórias das pessoas, eu me sinto tão privilegiada. Eu não quero tirar isso de ninguém, mas também não posso mais oferecer certas coisas para as pessoas. Se eu vier trabalhar para criança agora, que é uma coisa que eu quero muito, não quero ser cobrada de porque eu não fiz numa nave", confessou.

