Prestes a ser pai pela terceira vez, Wesley Safadão não vê a hora de aumentar ainda mais a família. O cantor, que anunciou a segunda gravidez de sua mulher, Thyane Dantas, já combinou com ela que deseja mais "safadinhos" pelo menos a cada três anos.

"Sempre disse e deixei bem aberto que eu quero muitos filhos. Eu amo a fase do nascimento, dois anos, três anos. De três em três anos eu quero ter um. Já convenci minha mulher, além desse que está vindo, ter mais um, mas eu quero mais uns quatro, além dos três que já tenho", revelou Wesley Safadão em entrevista ao UOL.

Safadão segue à risca a ideia de ter filhos a cada três anos. O primogênito, Yhudy, fruto de seu primeiro casamento, nasceu em novembro de 2010. A segunda filha, Ysis, de seu atual relacionamento, chegou em julho de 2014. O terceiro bebê deve vir ao mundo em setembro deste ano.

Mas o que o cantor fará com tantos "safadinhos"? "Talvez [forme] um time ou uma banda, a gente faz um grupo", brincou.

O forrozeiro anunciou que será pai novamente em seu perfil no Instagram, após a informação vazar pelos amigos. O UOL antecipou a gravidez de Thyane em 18 de fevereiro, horas antes de o casal oficializar a gestação.

Safadão ainda não sabe o sexo da criança porque a gravidez está no início: "Não sabemos ainda, [gestação está em] dois meses e um pouquinho, daqui a pouco a gente sabe e vai informar".

Nos próximos meses, o cantor dividirá as atenções entre o futuro bebê e os novos projetos. Em abril, lançará um CD de músicas inéditas, gravadas em seu estúdio em Fortaleza (CE). Logo após o nascimento do terceiro filho, em novembro, embarcará em seu primeiro navio ao estilo de Roberto Carlos, no litoral de São Paulo.

"O navio vai sair de Santos, tipo o de Roberto Carlos: WS On Board. Não podemos dizer que está esgotado, mas temos mais de 70% das cabines confirmadas e, pela quantidade de reservas, estamos muito felizes com o resultado. Estamos gravando algumas músicas novas e no início de abril vamos lançar a primeira que vai bombar, podem esperar", prevê.

Folhapress