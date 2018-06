Victoria Beckham posta foto com filhos e pais em meio a rumores sobre divórcio

Em meio a rumores sobre uma crise em seu casamento, a ex-Spice Girl Victoria Beckham publicou uma foto com os filhos e os pais, Jackie e Anthony, em seu Instagram nesta sexta (8). "Jantar divertido. Beijos de nós todos", escreveu.

Ex-jogador e filho mais velho do casal não aparecem na foto (Foto: Arquivo pessoal)

Victoria e o ex-jogador David Beckham são pais de Brooklyn, 19, Romeo, 15, Cruz, 13, e Harper, 6. O primogênito é o único filho que não aparece na imagem. O casal se conheceu em 1997, no auge da fama das Spice Girls, e se casou em 1999, na Irlanda.

A notícia sobre a separação circulou na internet nesta semana. Um porta-voz do casal afirmou ao tabloide inglês The Sun neste sábado (9) que os rumores são falsos. "É tudo muito bizarro e uma perda de tempo vergonhosa", afirmou.

Também na sexta, Victoria publicou uma foto com a filha no Instagram e escreveu: "Abraço matinal. Tanto amor. Te amamos e sentimos a sua falta, David Beckham." No mesmo dia, o ex-jogador publicou uma foto sozinho na rede social, divulgando sua marca de roupas.

