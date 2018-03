Velório de Tônia Carrero será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

O velório da atriz Tônia Carrero acontece a partir das 14h deste domingo (4) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será aberto ao público. A cremação está marcada para as 15h de segunda-feira no Memorial do Carmo. Antes disso, a família se despede da atriz às 14h no salão Celestial.

Tônia morreu por volta das 22h15 de sábado, após sofrer uma parada cardíaca na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio.

A atriz Tônia Carrero (Foto: Divulgação)

De acordo com a atriz Luisa Thiré, neta de Tônia, ela deu entrada no hospital para a realização de um procedimento cirúrgico considerado simples para tratar uma úlcera.

"Ela foi internada ontem para um procedimento e durante a cirurgia ela teve uma parada cardíaca e infelizmente não resistiu. Ela tinha uma úlcera na região do sacro, uma coisa comum na idade dela", disse em entrevista à Globo News.

"Infelizmente mais uma estrelinha no céu, essa avó maravilhosa, uma pessoa incrível, essa atriz sem tamanho, com uma importância para todo cenário do teatro, TV, Cinema, esse legado, esse caminho que ela abriu para nossa família".

Folhapress