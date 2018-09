Velório de Mr. Catra será no teatro João Caetano, no Rio de Janeiro

O velório do cantor Mr. Catra será nesta segunda-feira (10) no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, a partir das 21h. O sepultamento será nesta terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Catra morreu na tarde deste domingo (9). Ele, que estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, lutava contra um câncer gástrico. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, que deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente, Wagner Domingues Costa, o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, 9, em decorrência de um câncer gástrico. O cantor e compositor estava internado no hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e já vinha lutando contra a doença. A informação foi dada a família pelo cirurgião oncológico, Dr. Ricardo Motta, por volta das 15h20 da tarde. Catra deixou três esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família", dizia o comunicado enviado pela assessoria de imprensa do funkeiro.



Mr. Catra (Foto: Andrea Dallevo/Divulgação RedeTV!)



Em São Paulo, o velório do cantor aconteceu a partir da 1h da madrugada na Avenida Octávio Braga de Mesquita, 3535 - Bairro Taboão, em Guarulhos. A QUEM, Dennis DJ lamentou a morte de Catra. "Catra foi um dos primeiros caras a misturar quando o funk não estava com essa visibilidade toda. Gravou com rap, com pagode, com sertanejo, teve muitas músicas guardadas. Eu falava pra ele soltar aquilo tudo", lembra ele. "Ele era um cara muito visionário, muito inteligente. Sabia se expressar, aonde chegava roubava a cena, tinha uma luz muito enigmática. Frequentei a casa dele e via o carinho, o pai que ele era", completa Dennis.

No início de julho, em bate-papo com Faa Morena, Catra falou sobre a doença, começando sobre a experiência da descoberta no final do ano passado, após realizar alguns exames de rotina. "Na hora foi um baque, lógico, ninguém recebe a notícia que está com câncer e... foi um baque, sim", confessou ele, no programa Ritmo Brasil, que vai ao ar neste sábado (7). Com quase 30 anos de carreira, o artista também falou sobre sua relação com Deus e cita maus hábitos que possuía como possíveis desencadeadores da doença: "Eu adquiri a enfermidade e Deus deu a cura. Isso [o câncer] foi falta de descanso, noites sem dormir, comer errado".

Atualmente, Mr. Catra divide a casa com três esposas e 33 filhos. Ele também falou como a família lidou com o momento delicado. "Todo mundo trata de mim, minhas filhas, minhas esposas. Tem pouco tempo que normalizei as coisas porque estavam tensas. Para mim, estava tudo bem, mas para elas, até a ficha cair foi difícil. Nesses momentos você vê o tamanho do amor", disse o carioca na entrevista.

Prestes a encerrar o tratamento, o funkeiro, que emagreceu mais de 30 quilos ao longo dos últimos meses, compartilhou as mudanças necessárias em seus hábitos alimentares. "A gente começa a comer coisas mais saudáveis. Procuro seguir uma dieta mais vegana. (...) Não dá para comer três de algo, come meio. Você se torna um degustador", explicou.

