Thaynara OG credita sucesso a sua identidade regional

Foram seis meses até que Thaynara OG decidisse abrir sua conta do Snapchat para os não amigos. A partir daí não demorou muito para a maranhense de São Luís ser reconhecida nos corredores do cursinho que fazia para concorrer a uma disputada vaga na Defensoria Pública. "Batia aquela vergonha", recorda dois anos depois.

De lá pra cá, Thay só se espalhou. Foi do Snapchat para Facebook, Twitter, Instagram e Youtube -esse último com canal lançado no mês passado. Agora ela prepara um novo programa: "Um reality", afirma escondendo os detalhes. O canal, porém, disse que deve se chamar "Chef ao Pé do Ouvido" e começará a ser gravado em julho.

Com seu sotaque e bordões típicos, a jovem de 26 anos -que tem carinha de 15, como ela mesma diz- credita o sucesso a sua identidade regional e, mesmo com agendas e viagens constantes garante: Nem pensa em deixar São Luís. "Mudar me deixaria murchinha, triste e afetaria diretamente o meu trabalho", afirma.

"Hoje as pessoas que estão estourando no Nordeste permanecem em sua cidade porque o que faz você ser diferente, autêntico, é sua identidade regional. É o lugar de onde veio, o sotaque que carrega, as expressões que usa, a sua rotina naquele lugar. A partir do momento que você se muda perde um pouco disso."

Thaynara dá vários exemplos para comprovar sua teoria: Carlinhos Maia, John Drops, Lucas Albert, Ney Lima. "Claro que aqui [São Paulo] tudo acontece, mas a gente tem que dar um jeito de adaptar. O que chama a atenção das pessoas é o conteúdo criado lá", conclui.

O principal bordão usado por Thay em seus inúmeros posts é justamente uma palavra típica maranhense. Kiu entrou inclusive no nome do programa que ela já tem no canal da GNT no YouTube, Minha Vida é Kiu. "Uma espécie de vaia que eu usava com minhas irmãs e minhas primas", explica ela.

Nesta quarta (13) ela participa também do programa Saia Justa, também na GNT, que acontecerá ao vivo do Rio de Janeiro. Thaynara se dizia ansiosa um dia antes em visita a São Paulo.

Após dois anos de redes sociais, programas de TV e campanhas publicitárias, a jovem de São Luís afirma que se descobriu e que a carreira de direito, que seguia antes da fama, está no passado –apesar de ainda pagar a anuidade da OAB. "O que gosto de fazer é isso, essa parte da comunicação, de criar, ter ideias."

E ela garante ser responsável pelas ideias que leva às redes sociais. "É tudo imediato, espontâneo. O YouTube 'sim' precisa de uma dedicação maior, tenho ajuda de uma equipe, mas as Stories têm essa pegada de dia a dia, você pega o que acontece e deixa mais engraçado. Seguidores também dão muito gancho."

Apenas no Instagram, a agora youtuber acumula mais de 2,7 milhões de seguidores, sendo a maior parte mulheres, com idades entre 18 e 24. No YouTube, que é a última plataforma em que entrou, são mais de 420 mil subscritos.

Além do novo programa, Thaynara também prepara a segunda edição do São João da Thay, que neste ano acontece em 28 de junho. O evento, que deve reunir entre Alcione, Preta Gil, Pabllo Vittar, entre muitos outros, vai arrecadar verba para ampliar as salas de aula da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Luís.

"Minha ideia é, não só ajudar uma instituição maranhense, mas também enaltecer a cultura do meu estado. Muita gente não conhece nosso São João, que tem bumba meu boi, cacuriá, tambor de criou, nem os Lençóis Maranhenses, é uma oportunidade. Quero continuar fazendo o evento todo ano."

