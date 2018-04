Tatá cita Jéssica, do BBB 18, em novela: 'Levanta a cabeça, princesa!'

"Deus Salve o Rei" se passa na Idade Média, mas por algum motivo Lucrécia assistiu ao "BBB18". No capítulo deste sábado (21), ela citou a frase da ex-sister Jéssica, que virou meme no reality show da Globo: "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai!".

Na verdade, tudo não passou de um improviso da própria Tatá Werneck no texto da novela. A atriz chegou a prometer no Twitter que usaria a frase de Jéssica em alguma entrevista, mas citou em uma cena da trama das sete e fez a alegria dos telespectadores que notaram a brincadeira.

Na cena, Lucrécia se dirigia ao reino de Montemor após ter deixado o convento, e orientou a carroceira e ama de companhia Latrine (Júlia Guerra) para ir mais depressa: "Vamos por ali! Sim, estou ouvindo, por ali! Rápido! Direita! Cuidado com o buraco! Vamos! Siga o vento!".

Foi então que Lucrécia se encheu de orgulho e disse, olhando para o céu: "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai!". E completou a frase: "Montemor, estou chegando!".

Nas redes sociais, o público vibrou com a menção a Jéssica em "Deus Salve o Rei", e a própria ex-sister parabenizou Tatá Werneck por ter falado a frase (retirada de uma música do sertanejo Gabriel Valim) melhor do que ela.

"Para tudo que Tatá Werneck falou a frase 'Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai', mas ela falou de um jeito tão expressivo que ganhou de mim, certeza! Beijo! Adorei!", elogiou Jéssica no Instagram.

