Reservado, Thiaguinho diz que música o ajuda a externar sentimentos

Dezesseis anos se passaram desde que Thiaguinho, 35, participou do reality show musical Fama. Ele não foi o vencedor, mas conseguiu usar a visibilidade que o programa lhe trouxe a seu favor. Hoje, com a carreira consolidada, ele afirma que seu maior aprendizado de lá para cá foi nunca desistir de sonhar.

O cantor Thiaguinho (Foto: Divulgação)

"Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Foi acreditando nisso que cheguei até aqui", diz o cantor, em entrevista ao blog F5, da Folha de São Paulo.

Ter um planejamento de carreira, metas traçadas e determinação também fazem parte do pacote de aprendizados que Thiaguinho reuniu ao longo dos últimos anos.

"E acima de tudo, acreditar em Deus, que está sempre no comando de tudo e sabe qual é o melhor caminho", acrescenta.

Certo desde pequeno de que queria viver da música, o ex vocalista do grupo Exaltasamba ainda consegue se lembrar da sensação que teve ao fazer um show profissional pela primeira vez após o reality.

"Lembro bem de subir no palco e não acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Era um sonho se tornando realidade." Ele ressalta que este foi o momento que teve ainda mais certeza da profissão que queria seguir.

Turnê

Para celebrar os 16 anos de carreira, Thiaguinho acaba de estrear sua nova turnê, a "Só Vem", cujo primeiro show aconteceu neste sábado (14) em São Paulo. Além dos maiores sucessos do cantor, o show inclui seis músicas de seu novo disco, homônimo: Ponto fraco, Sacode, Deus Quer, Você Passou, 100% Dela e Só Vem, resultado de uma parceria com a cantora Ludmilla, ganhou clipe em janeiro deste ano.

"Temos um cenário novo também. Coisa fina (risos)", diz. Por enquanto, não haverá participações especiais, mas o artista não descarta a possibilidade.

"Adoro dividir o palco. Mas o que é certo mesmo é um Thiaguinho muito animado, doido para mostrar as músicas do álbum novo."

O evento passará por Porto Alegre (27/04) , Belo Horizonte (25/05), Brasília (23/06), Curitiba (14/06), Rio de Janeiro (11/08), Cuiabá (15/09), Recife (01/12), Salvador e Fortaleza (ainda sem data definida).

Além da turnê, o cantor também roda o Brasil com a roda de samba "Tardezinha", que completou três anos. Ele também adianta que em breve terá novidades em seu canal do Youtube.

Falta de privacidade

Casado com a atriz Fernanda Souza há três anos, Thiaguinho é discreto quando o assunto é vida pessoal. Não foge do assunto, mas é sucinto. E confessa que a música serve como válvula de escape, já que se considera um cara reservado e que segura as emoções.

"Através da música conseguimos externar e traduzir um pouco do que sentimos e pensamos. Um exemplo disso é a música que compus para a Fernandinha. Ainda Bem é uma declaração de amor para ela."

O casal, que namorou durante quatro anos antes de subir ao altar, em 2015, ganhou o carinho do público desde o início do relacionamento e é inspiração para os fãs.

O segredo da parceria bem sucedida? Segundo ele, amor, carinho e confiança. "Acho que isso é a base para qualquer relacionamento saudável", diz.

Apesar de sofrer com a falta de privacidade devido a uma legião de fãs interessados em saber cada vez mais mais sobre a sua vida, o dono do hit Energia Surreal diz que entende que isso é consequência do seu trabalho. No entanto, ressalta que procura não se expor muito e que gosta de levar uma vida mais reservada.

"Quando não estou nos palcos, a minha rotina é simples. Gosto de curtir a família e sair com amigos. Amo o que faço e entendo que tenho que aceitar todos os lados da profissão que escolhi."

Empresário

Muita gente não sabe, mas Thiaguinho, que cuida da própria carreira, é também um dos sócios do Atitude 67.

"Tento dividir ao máximo minhas experiências com os meninos, me envolvo no trabalho deles e trocamos muito. Me dedico com a mesma seriedade e carinho que eu lido com a minha carreira", afirma ele.

A banda foi montada há 15 anos, mas apenas há um ano e meio decidiu investir mais na carreira. Conhecido pelo público após lançar o hit Cerveja de Garrafa, o grupo é empresariado pelo pagodeiro desde 2017.

FolhapressCris Veronez