Primeiro lote de ingressos para show de Nick Cave esgota em uma hora

O primeiro lote de ingressos para a pista do show de Nick Cave esgotou em uma hora de seu anúncio, na manhã desta sexta-feira (13).

De acordo com a organização, cerca de 45% dos ingressos foram vendidos nas três primeiras horas.

Nick Cave & The Bad Seeds (Foto: Divulgação / @mat7hp)



O evento acontecerá no dia 14 de outubro, na casa de shows paulistana Espaço das Américas, que tem capacidade para comportar até 8 mil pessoas -não se sabe, no entanto, o total de ingressos à venda, que pode ser menor do que a lotação.

O cantor e compositor australiano e sua banda anunciaram nesta sexta (13) a turnê que farão na América do Norte e Latina. Ao todo, serão nove shows em outubro, e apenas um deles no Brasil.

Além de sucessos, a banda deve apresentar o repertório de "Skeleton Tree" (2016), álbum mais recente, marcado pelo luto de Cave, cujo filho caiu de um penhasco no sul da Inglaterra.

Após o fim do primeiro lote, os ingressos custam de R$ 120 a R$ 360 e estão à venda em ticketload.com.

A apresentação é uma das atrações promovida pela plataforma Popload, que realiza em novembro um festival com Blondie, Lorde, MGMT, At The Drive-In e outros.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

ONDE: Espaço das Américas, r. Tagipuru, 795, tel. (11) 3864-5566

QUANDO: 14 de outubro, às 18h (abertura dos portões)

QUANTO: de R$ 100 a R$ 360 em ticketload.com

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

Folhapress