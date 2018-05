Pabllo Vittar grava participação em novela e é tietada por Mayana Neiva

Pabllo Vittar gravou na noite desta sexta (4) sua participação em "O Outro Lado do Paraíso", que deve ir ao ar no último capítulo da novela global das 9. Mantida em segredo, a aparição da cantora, que já havia gravado participação em "A Força do Querer", deve ocorrer no velório-homenagem de Caetana, personagem de Laura Cardoso, que contará também com outras drags e convidados.

Pabllo Vittar e Mayana Neiva nos bastidores da novela "O Outro Lado do Paraíso" (Foto: Reprodução / Instagram)

"Beijo toda galera da novela, ficou incrível a cena! Assistam ao último episódio de 'O Outro Lado do Paraíso'. Ficou mara!", disse Pabllo em vídeo publicado no Instagram. Sem spoilers, a cantora registrou apenas a chegada e saída dos Estúdios Globo. Como integra a trilha sonora da novela com "K.O.", a ideia é que Pabllo apareça cantando.

A atriz Mayana Neiva, que vive a dona do bordel Leandra, foi uma das únicas a fotografar ao lado da cantora nos bastidores.

Folhapress