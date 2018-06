Pabllo Vittar faz mistério sobre novo amor

Pabllo Vittar foi uma das convidadas para o São João da Thay, evento que aconteceu nesta quinta-feira (28) em São Luís, no Maranhão. O evento, que é organizado pela digital influencer Thaynara OG, tem o objetivo de ajudar a APAE (Associação de Pais Amigos dos Excepcionais) de São Luís, além de divulgar a cultura maranhense.



Pabllo Vittar (Foto: Denilson Santos e Dilson Silva/AgNews)



A cantora conversou com a QUEM sobre a festa e sobre seu novo romance. "Sempre que eu venho para cá, eu vejo minhas amigas, a gente se diverte muito. Eu gosto muito de São João, porque me lembra muito a minha infância, as quadrilhas que eu dançava, os ensaios, as competições, as comidas típicas. Então isso me deixa muito feliz! Quando eu saí do Maranhão eu tinha perdido um pouco disso. Agora com o São João da Thay eu sempre tenho um lugar para ir", explicou Pabllo.

A cantora passou alguns dias nos Estados Unidos e na Europa e fez mistério sobre a identidade do novo crush, que seria um empresário árabe. "Estou vivendo uma fase bem tranquila agora do coração, emocional. Conheci uma pessoa bem legal, mas não é nada sério. Estou curtindo, a gente está se conhecendo. Essa viagem para fora rendeu muita coisa (risos)".



