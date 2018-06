"O câncer não é mais o meu vilão, se tornou meu professor", diz Ana Furtado

Em tratamento contra um câncer de mama, Ana Furtado publicou uma mensagem cheia de otimismo na manhã deste sábado para falar sobre a doença, que ela descobriu após realizar um autoexame.

"O futuro pode ser desejado, mas não está escrito... E tudo o que acontece tem um propósito maior. O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía. Se abra para se redescobrir, se reconectar consigo mesmo e reaprender a viver. Essa tem sido uma oportunidade extraordinária para me amar e me conhecer cada dia mais".



Foto: Reprodução/Instagram



Nos comentários, os fãs da apresentadora deixaram recados de apoio, além de enviarem energias positivas e força. "Isso mesmo, Ana, eu também me redescobrir na fé na vida", disse uma internauta. "Deus te abençoe e te dê sabedoria nessa etapa. .. admiro muito você é estarei orando pela sua recuperação", escreveu outra.

Recentemente, Ana compartilhou com os fãs que está usando uma técnica para diminuir a queda de cabelo provocada pelos efeitos da quimioterapia. Na publicação, ela descreveu como tem sido passar pelo tratamento: "A sensação é de que essa foi menos difícil do que a primeira. Volto a dividir detalhes com vocês porque, ao mesmo tempo em que me fortaleço com as palavras de carinho que recebo".

TV Fama