Novo amor de Zilu já foi candidato a vereador e teve menos de 200 votos

"Ame mais. Beije muito. Chore com vontade. Dê generosamente. Erre. Faça aquilo que mais teme. Grite. Harmonize-se mais. Importe-se menos. Junte amigos. Lute pelo que acredita. Namore". É com esse texto que Marco Augusto Ruggiero, o mais novo amor de Zilu, se apresenta em suas redes sociais.

Mas quem é o homem que conquistou o coração da empresária? Natural do município de Guarulhos, em São Paulo, Ruggiero tem 37 anos e é fotógrafo, mas também já se aventurou no mundo da política.

Zilu e o novo namorado, Marco Augusto Ruggiero (Foto: Reprodução Instagram)

Em 2016, Ruggiero foi candidato a vereador pelo PSB em Guarulhos. Registrado sob o nome de Marco Brasinha, o então candidato usou as redes sociais para explicar seu envolvimento com as eleições.

"No começo resisti a me envolver com a política, mas com o tempo e o bate-papo com o nosso candidato a prefeito, Guti, fui percebendo que poderia realmente fazer algo por Guarulhos. Estou fazendo uma campanha somente com apoio do partido PSB, me cedendo o material, e o apoio dos meus amigos e familiares, não estou investindo um real em minha campanha, porque acredito que com ajuda de todos conseguirei chegar ao meu objetivo, não precisando fazer uma campanha suja com compra de votos ou prometendo algo que não possa cumprir, pois meu caráter está acima de tudo", escreveu o fotógrafo.

Ruggiero não foi eleito e teve 168 votos, equivalente a 0,03% do total de votantes. Apesar da derrota, o fotógrafo não se deixou abalar e publicou um texto motivacional em seu Facebook no fim de 2016.

"Vai chegando o fim do ano e vamos pensando em tudo que se passou e tudo que vem por vir, o que valeu a pena e tudo que só nos fez ficar mais forte. Que Deus esteja sempre em todos nossos planos, que seja para nossa felicidade ou para nosso aprendizado, seja feliz sempre!", escreveu.

Gugu

O fotógrafo, que também informa ser dono da Studio Marco Ruggiero, já trabalhou em algumas campanhas publicitárias, fotografando celebridades como Geraldo Luís e Paolla Oliveira.

Mas, pelo visto, seu famoso do coração é mesmo Gugu Liberato, a quem se refere como amigo em mais de uma postagem.

"Hoje é dia dele. Parabéns amigão. Que Deus continue iluminando sua vida com muita saúde, paz e sabedoria", escreveu Ruggiero no aniversário do apresentador. "Parabéns, amigão. Sucesso hoje e sempre", postou sobre a notícia de renovação do contrato de Gugu na Record, em 2015.

Ruggiero já foi noivo de uma das atuais assistentes de palco do apresentador na Record.

"Meu amor"

Sobre a relação com a ex de Zezé, no entanto, Ruggiero tem sido discreto. Até agora, publicou poucas fotos nas quais aparece ao lado de Zilu, na única em que os dois aparecem juntos, limitou-se a escrever: "#semlegenda!!!", ao lado de um emoji dando uma piscadela.

Coube à empresária, no domingo, tornar a relação pública, ao compartilhar uma foto do casal com a legenda "Coração em festa!" Para não deixar dúvidas, se referiu ao fotógrafo como "meu amor" em um story feito na mesma ocasião. Pessoas próximas a Zilu confirmaram a relação ao UOL, embora não saibam precisar quando começou.

O novo romance vem a público apenas dois meses depois dela anunciar o fim do noivado turbulento com o empresário Marco Antônio Teles.

No final de novembro, boatos sobre uma possível separação ganharam força após Zilu e Teles aparecerem sem os anéis de noivado. Segundo o jornalista Leo Dias, do programa "Fofocalizando", no SBT, o empresário teria uma amante.

Ao UOL, Marco preferiu não comentar a polêmica ou mesmo falar sobre o motivo para o término: "Não quero falar sobre isso porque não gosto de me expor".

FolhapressGuilherme Machado