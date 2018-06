Depois de anunciar no último domingo (27) a descoberta de um câncer de mama em estágio inicial, Ana Furtado continua firme no trabalho e nesta quinta (31) e sexta-feira (1º) ela apresentou o "Encontro com Fátima Bernardes" no lugar da apresentadora. Ao fim do programa de hoje ela aproveitou para agradecer o apoio dos fãs após ter falado sobre a doença.

"Quero aproveitar e agradecer todo o carinho que eu recebi ao longo desta semana. Vocês não têm ideia que tanto amor, todo esse carinho que recebi, como me faz mais forte ainda para seguir adiante em busca da minha cura. Muito obrigada", disse Ana ao fim do programa.

Ana passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e vai passar por sessões de quimioterapia, quando deverá se afastar por um tempo da TV.

"Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia, mas apesar de tudo eu busquei de todas as formas toda a minha coragem, toda a minha fé e toda a minha esperança para conquistar a minha cura", disse Ana.

Além de substituir eventualmente Fátima ou Ana Maria Braga, no "Mais Você", Ana também é uma das apresentadoras do "É de Casa" nas manhas de sábado da Globo.

Folhapress