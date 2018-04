Neymar vai de muletas e bota ortopédica a leilão beneficente em São Paulo

Em recuperação de lesão no pé direito, Neymar compareceu de muletas e bota ortopédica a uma noite de gala nesta sexta-feira (13). Estiloso, o jogador chegou ao lado da atriz Bruna Marquezine e posou para fotos aos beijos.

O craque é uma das principais atrações do evento da amfAR (Fundação para a Pesquisa da AIDS), uma organização internacional sem fins lucrativos que se dedica a apoiar pesquisa, prevenção do HIV, educação para tratamentos e advogar por políticas públicas relacionadas à AIDS.



Neymar e Bruna Marquezine no Baile da amfAR, em SP (Foto: Manuela Scarpa e Iwi Onodera/Brazil News)



Em gravação na última quinta-feira (12), Neymar disse à Globo que "falta um 'mesinho' ainda, um mês e pouco" de recuperação. O atacante garante estar progredindo bem, "tudo nos conformes". Ele faz fisioterapia no Brasil e ainda não tem uma data confirmada para se reapresentar ao PSG.

Se a previsão dada pelo atacante se confirmar, a volta será próxima à apresentação da seleção brasileira para iniciar a preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Os trabalhos do grupo de Tite começam a menos de 40 dias, em 21 de maio.

Esta é a oitava edição da noite de gala do amfAR no Brasil, que se tornou um dos eventos mais badalados do país por reunir artistas, empresários e famosos de todo tipo em uma mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo-SP. Os fundos são revertidos às causas da entidade, que aponta que cerca de 830 mil pessoas vivam com HIV no País.

Folhapress