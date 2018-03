'Não esperava tanta agressividade', declara Patrícia sobre volta de Gleici

Durante a festa "Havaí", na madrugada deste domingo (11), Patrícia e Viegas conversaram bastante. Após o músico desabafar sobre seu desentendimento com Wagner, a cearense falou sobre o comportamento de Gleici depois do seu retorno do paredão falso.

"Eu não esperava tanta agressividade de alguém que eu estava gostando de conhecer e me interessando em conhecer", afirmou a funcionária pública. "Então, eu me machuquei com a forma que ela falou e a mentira que ela falou", completou.

Viegas então deu sua opinião sobre o assunto. "Eu acho que é uma brisa que você nem deveria entrar. Assim como eu confio em você quando fala que não é verdade que você disse tal coisa, eu também acredito que ela não seria louca, sabendo que tem tantas câmeras aqui, de ir lá e mentir. Eu acho que tem o lance de interpretação", alegou o brother. "Ela retificou a mentira dela", disse Patrícia.

Folhapress