Namorado de Sasha, Bruno Montaleone estreia personagem mulherengo em novela

O ator Bruno Montaleone, que em dezembro de 2017 assumiu publicamente namoro com Sasha, filha da apresentadora Xuxa, estreia nesta segunda (12) na novela "O Outro Lado do Paraíso", da Globo. A entrada dele no folhetim foi anunciada em fevereiro.

Na trama de Walcyr Carrasco, o artista será Johnny, irmão de Mariano, interpretado por Juliano Cazarré. Ele chegará na fictícia cidade de Pedra Santa com fama de intelectual, estudioso e médico. Mas tudo se revelará uma farsa.

Na história, Mariano sempre mandou dinheiro para sustentar a mãe e o irmão, que acreditava estar estudando medicina. "Tua maleta de médico. Queria ver. Vai ser um orgulho pra mim", pede Mariano a Johnny. Mas o irmão despista dizendo que está guardada no fundo da mala.

Na sequência, os dois resolvem comer algo no bar, e Mariano se surpreende com o gosto refinado de Johnny, que pede um filé mignon na brasa. "O povo aqui nem sabe o que é filé mignon. Só sabe o que é bife. Tá acostumado com lugar chique? Com que grana, se o que te mandava dava só pros estudo?", questiona.

A presença do rapaz na cidade chama a atenção de Sheila (Mariana Mendonça), Desirée (Priscila Assum) e principalmente Maíra (Juliane Araújo), que se derrete pelo bonitão. "Meu irmão é meu orgulho. Nosso pai perdeu tudo. Mas cê vai reerguer o nome da família", diz Mariano. "O nome dele é Johnny, até o nome é fino. Mas cês não bota o olho, que mulher pra ele tem que ser papa fina", completa.

Nos próximos capítulos, Mariano descobrirá que de médico Johnny não tem nada e sofrerá uma grande decepção ao descobrir que foi enganado pelo irmão.

Comemoração

No Instagram, Montaleone comemorou o papel. "Queria pedir licença, por estar chegando no meio de uma obra, de uma equipe tão legal, de um elenco tão foda e de um trabalho tão bem feito. Não podia pedir por uma recepção melhor, o carinho está sendo fundamental pra que eu engate na mesma marcha de vocês e pegue rápido o ritmo", escreveu.

"Eu queria que vocês sentissem o tamanho da minha gratidão e felicidade (que se mantém a cada dia que passa) da hora que eu gritei 'Mãe, eu vou ser o irmão do Juliano Cazarré!' Sério, eu sou muito fã dele como profissional e agora como pessoa, quanta generosidade, obrigado meu irmão!", completou.

Nos comentários, os fãs celebraram o retorno de Montaleone à TV -seu último papel foi em Malhação. "Sucesso pra você"; "Ansioso pra te ver na novela. Orgulho, sorte e sucesso pra ti, lindão, você é muito bom"; e "Você merece foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Folhapress