Namorada de Thammy pede respeito ao namorado no Instagram

Namorada de Thammy Miranda, Andressa Ferreira pediu respeito ao namorado em uma publicação em sua conta do Instagram nesta sexta-feira (9).

"Meu macho siim! Abra sua mente! Desconstrua seu padrão mental retrógrado! Respeito, passe adiante. Sextouuuuu!!!"", escreveu Andressa, em foto com Thammy tirada em um elevador.

Na quinta, o filho de Gretchen publicou uma foto registrada antes de realizar a transição de gênero e rebateu os seguidores que o homenagearam pelo Dia da Mulher em tom de desabafo.

"Hoje estou recebendo muitos homens vindo aqui [no meu perfil] me desejar "feliz Dia das Mulheres" (...) Essa mulher que está aqui na foto, mostra exatamente a força que a mulher tem! Você, mulher, pode até ser homem se você quiser. E para vocês, homens, que vêm [aqui] me desejar "feliz Dia das Mulheres", agradeço de coração, pois foi essa mulher aí da foto quem me fez o homem que eu sou hoje. Bem, mas infinitamente bem mais evoluído que vocês", escreveu ele, na publicação.

Thammy e modelo Andressa Ferreira estão noivos. O casal assumiu o relacionamento por meio de um post no Instagram, em dezembro de 2013. O filho de Gretchen mostrará sua vida em um reality show, que estreará em abril no canal pago Multishow.

Folhapress