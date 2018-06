Músico piauiense participa de votação para abrir show da OneRepublic

O músico e compositor piauiense Valter Allen, 21 anos, está participando de uma votação em que será escolhido o artista que abrirá um show da banda norte-americana OneRepublic.

O show acontece em julho, nos Estados Unidos, e para votar em Valter Allen basta acessar este link e seguir as instruções abaixo.

Valter Allen mudou-se para os Estados Unidos aos 15 anos, quando começou a estudar música. Mas seu interesse pela arte começou anos antes, no início da adolescência, quando ainda vivia em Teresina.

"Eu trabalho muito pra ter uma chance na música, e me dedico todo dia [...] Comecei com 11 anos, tocando guitarra, vendo meu tio tocar piano, e minha mãe sempre me pedindo pra tocar. Então, começou daí, de algo bem simples, que se tornou mais do que uma paixão, se tornou um modo de vida", afirma Valter Allen.

A banda OneRepublic surgiu na cidade de Colorado Springs, em 2002. Desde então, o grupo de pop rock e rock alternativo lançou vários sucessos mundialmente famosos, como Apologize, Start Again, Secrets, dentre muitos outros.

Com o clipe da canção Counting Stars, a banda OneRepublic tornou-se a primeira banda a conseguir 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Cícero Portela