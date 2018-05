Marília Mendonça muda o visual e fica loira após reeducação alimentar

Marília Mendonça passou por uma mudança radical no visual e agora está com os cabelos loiros e na altura dos ombros. A cantora mostrou o novo look no Instagram na sexta-feira (5) e contou que resolveu concretizar a mudança após passar por uma reeducação alimentar.

Cantora Marília Mendonça apresentou novo visual nas redes sociais (Foto: Reprodução / Instagram)

"Taí minha mudança... já tinha estipulado uma meta comigo mesma, de que quando chegasse num ponto da reeducação alimentar, ia realizar meu sonho de ter cabelo curto...", escreveu a sertaneja.

Apesar dos fios mais curtos, Marília não abriu mão do mega hair. "Tenho o cabelo bem fininho e ralo, totalmente sem volume, então falei com meus amores do @vitrinedamulhergo da ideia que tinha, e eles como sempre, com muita excelência atenderam o meu pedido com telas menores, só pro volume".

Folhapress