Marília Mendonça fará pocket show hoje em Teresina

A cantora Marília Mendonça fará um show em Teresina no projeto "Todos os cantos", por meio do qual a rainha da sofrência realiza apresentações surpresas em várias cidades do país.



Na capital piauiense, o pocket show acontecerá a partir das 17 horas desta quarta-feira (3) no complexo cultural da Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França, na Avenida Raul Lopes, zona leste.

O palco onde a cantora sertaneja vai se apresentar começou a ser montado bem cedo. Por volta das 11 horas, a própria cantora foi até o local para conferir os trabalhos.

Em seguida, Marília e seu staff seguiram para o centro comercial de Teresina, onde a própria cantora fez uma breve panfletagem para divulgar o pocket show.

Dezenas de pessoas cercaram a cantora para pedir uma foto ao seu lado.





O show surpresa de Marília em Teresina começou a repercutir nas redes sociais desde a madrugada desta quarta, depois que ela postou nas stories do seu perfil no Instagram a primeira dica de onde seria sua próxima apresentação no projeto: "capital com 166 anos".

Imediatamente, várias pessoas deduziram que a apresentação aconteceria na capital piauiense, a única com 166 anos.

Por volta das 8 horas da manhã, Marília postou outra dica: "a cidade recebeu o seu nome em homenagem à esposa de Dom Pedro II".

Cícero Portela