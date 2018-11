Mariana Rios fica noiva em viagem ao Chile e se declara: 'Pra sempre sua'

Mariana Rios está mais comprometida do que nunca com Lucas Kalil Aluani. O casal, que curte viagem romântica ao Chile, deu um passo a mais no relacionamento, assumido no último mês de setembro.

Normalmente discreta em relação à vida amorosa, a atriz usou seu Instagram neste domingo para mostrar a aliança de noivado em duas fotos agarradinha ao companheiro.

“Para sempre sua”, declarou na legenda adicionando emojis de coração, de um anel e de uma noivinha. Nos comentários, os seguidores parabenizaram a atriz.



(Foto: reprodução/Instagram)



“Muito amor por vocês!!! Parabéns!!! Que sejam felizes para sempre!!!”, desejou uma fã. “Que casal lindo! Deus abençoe vocês”, acrescentou outra. “O amor é a base para se fazer tudo na vida!!! Sem amor, nada seríamos”, filosofou mais uma.

Antes, Mariana Rios já havia namorado com Rômolo Hoslback, Patrick Bulus (hoje com Grazi Massafera), Ivens Dias Neto e o cantor Di Ferrero (casado atualmente com Isabeli Fontana).

TV Fama