Marco Pigossi estará em séries da Netflix no Brasil e na Austrália

Marco Pigossi chegou à Netflix em dose dupla. O ator de 29 anos está no elenco principal de Tidelands, produção original australiana onde contracena ao lado de Elsa Pataky, mulher de Chris Hemsworth, o Thor do cinema, e vai ser o protagonista da série brasileira Cidades Invisíveis, criada e dirigida por Carlos Saldanha (de Rio).



Marco Pigossi (Foto: Reprodução Instagram



Com trabalhos recentes como o Nonato de Onde Nascem os Fortes e o Zeca de A Força do Querer, Pigossi vai entrar no universo fantástico para as duas atrações. Tidelands é um drama policial sobrenatural, onde uma ex-presidiária passa a investigar os mistérios da vila de pescadores onde nasceu em meio a sereias e humanos. A série será a estreia do ator atuando em inglês e ele viajou para a Austrália para as gravações, onde até posou com um canguru. Já Cidades Invisíveis, que terá sua produção iniciada no fim de 2018, retratará um submundo habitado por criaturas míticas que evoluíram de uma linhagem do folclore brasileiro.

"É um grande momento para mim, como ator, abraçar a oportunidade de viver a pluralidade e os desafios criativos que uma parceria com a Netflix traz. Poder ter essa troca entre culturas, filmar com atores e equipes de diversas nacionalidades é um aprendizado único. Ainda mais sabendo que pessoas no mundo todo poderão ver o resultado final. E agora também ter o privilégio de trabalhar no meu país com um criador incrível como Carlos Saldanha. É um convite irrecusável!", afirmou o ator.

