Livro de psicóloga aborda temas da vida, morte e luto no Brasil

A psicóloga e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, Karina Okajima Fukumitsu lançará, juntamente com uma das autoras, a também psicóloga Patrícia Carvalho Moreira, o livro que o organizou 'Vida, Morte e Luto - Atualidades Brasileiras' no próximo dia 23 de novembro 2018 no Auditório do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), em Teresina.

O evento terá início às 19h com a Conferência 'Suicídio, luto e Posvenção' e a partir das 20h30 acontecerá o lançamento da obra que visa apresentar os principais cuidados e o manejo em situações-limite de adoecimento, suicídio e processo de luto, bem como reiterar a visão de que, toda vez que falamos sobre a morte, precisamos também falar sobre a vida.

O livro é multidisciplinar, sendo destinado aos psicólogos, musicoterapeutas, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da área da educação, dentre outros profissionais interessados no tema. O lançamento no Piauí é idealizado pela Comissão de Tanatologia e o Conselho Regional de Psicologia da 21ª região.

O evento terá certificado emitido pela entidade.Karina Okajima é referência nacional em prevenção e posvenção do suicídio, com trabalhos valorosos na área; em recente artigo no Jornal da USP, a psicóloga destacou que a "prevenção aos suicídios é prática que deve acontecer todos os dias e não somente em um mês, sobretudo por ressaltar a importância de manter a esperança de que é possível acolher o sofrimento humano. É, portanto, prática a ser inserida no dia a dia, ofertando esperança, amor e acompanhamento tête-à-tête na oferta de espaços de hospitalidade que favorecerão novas moradas existenciais".

As inscrições podem ser realizadas no link a seguir, sendo necessária a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento: https://goo.gl/forms/10n5u0U49cyrf5Ql1.

