Lázaro Ramos faz pergunta para Laura Müller e plateia cai na gargalhada

Lázaro Ramos se empolgou com o quadro de Laura Müller e sua pergunta fez Luan Santana e a plateia caírem na gargalhada. Ao dizer que tinha uma dúvida sobre sexo, o ator soltou: "Laura, dependendo do tamanho do bambu, o som sai diferente?", questionou ele no "Altas Horas deste sábado (21).

O ator Lázaro Ramos foi um dos convidados do programa Altas Horas do último sábado (Foto: Divulgação)

"Sensacional", disse Serginho Groisman, aos risos. Em seguida, Lázaro falou que era uma brincadeira e que estava segurando a pergunta desde o segundo bloco do programa. Mas Laura respondeu: "É o jeito de usar o bambu que o som sai diferente", para o delírio da plateia.

Bem humorado, Lázaro fez outra pergunta sobre as diferenças do homem e da mulher ao sentirem tesão. "Na adolescência sempre escutei que o tesão da mulher era diferente do homem. O homem é mais visual e a mulher são outras coisas. Hoje em dia, isso ainda se mantém?".

"Sim. O homem gosta de ver cena excitante, e a mulher se estimula mais pelo clima de sedução", respondeu a sexóloga. "Ou seja, estou malhando à toa", continuou o ator, aos risos. "Eu fico excitadíssimo no seu quadro, Laura", brincou.

O programa também contou com a participação de Luan Santana e Daniel. Luan revelou o sonho em ser pai. "Vou fazer um atrás do outro. Filho! Eu quero ter um monte", afirmou.

Folhapress