Katy Perry posta comentário elogiando bumbum de Orlando Bloom

Durante sua turnê mundial Witness, Katy Perry está passando um tempo longe de Orlando Bloom. Mas graças às redes sociais, a cantora pode matar a saudade do namorado. E foi exatamente o que fez nessa sexta-feira (1), quando enviou uma mensagem elogiando o bumbum do astro no Instagram.

“Eu preciso de um passe de temporada para esse bumbum”, escreveu Katy nos comentários de um post em que o ator compartilhou um trailer de sua nova peça Killer Joe.

Pouco tempo depois, a cantora voltou a comentar a publicação para dizer que não queria que aquele comentário fosse público. “Ops, eu queria ter mandado no privado”, afirmou Katy.



A mensagem é a confirmação de que o casal voltou. Em março do ano passado, a dupla havia anunciado o fim do relacionamento. Mas desde abril deste ano, os músicos já davam sinais de que haviam retomado o relacionamento.

