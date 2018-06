Kaká e a noiva Carol Dias curtem show de Anitta em São Paulo

O ex-jogador da Seleção brasileira Kaká e a noiva, Carol Dias, acompanharam o show da cantora Anitta, no Clube Hebraica, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (15). "Essa pessoa aqui me trouxe para o show de Anitta. Te amo", declarou Carol, feliz com a surpresa do amado.

Kaká e a noiva, em foto postada no Instagram

Nas imagens, publicadas pela própria Carol, os dois aparecem sempre grudadinhos e arriscando também na letra e na coreografia das músicas.

Kaká oficializou o namoro com Carol Dias somente em dezembro de 2016, cerca de um ano e meio depois de sua separação da ex-mulher Carol Celico – o casal tem dois filhos juntos.

Sempre muito discreto, Kaká pediu a (então!) namorada em casamento em postagem publicada em outubro do ano passado.

Folhapress