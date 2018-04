Junior Lima comemora 34 anos em foto com filho

Junior Lima completa 34 anos nesta quarta-feira (11) e decidiu comemorar a data em seu Instagram com uma foto com o filho, Otto, de 6 meses, de seu casamento com Monica Benini.

Na imagem, o músico aparece sorridente levantando o bebê em frente à uma bela paisagem.

"Que foto linda", comentou um seguidor. "O maior presente que Deus te deu", escreveu outro. "Parabéns pelo aniversário e pela linda família que construiu", postou mais um.

O músico Júnior Lima com seu filho Otto (Foto: Divulgação)

Folhapress