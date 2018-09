Juliana Paes pede para se afastar de projeto para tratar problema de saúde

Longe da TV desde o fim de A Força do Querer, trama na qual deu vida à personagem Bibi Perigosa, Juliana Paes não fará mais parte do time de apresentadores de Os Melhores Anos das Nossas Vidas, programa que apresentaria ao lado de Lázaro Ramos. Segundo a CGCom (Central Globo de Comunicação), "esta semana, a atriz pediu para se afastar do projeto para cuidar de sua saúde. A produção já está avaliando os nomes dos(as) apresentadores(as) que acompanharão Lázaro Ramos na nova atração".

Apesar de a CGCom não especificar o motivo de saúde pelo qual Juliana pediu para se afastar do projeto, fontes de QUEM afirmam que ela está tratando de um problema em suas cordas vocais. E garantem que a condição não é grave.



Foto: Reprodução/Instagram

A estreia do projeto está prevista para o dia 11 de outubro. O programa é um game show em que dois grupos se enfrentarão para defender uma entre cinco décadas: 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000. O objetivo é relembrar fatos marcantes da moda, cinema, esporte, música e novelas, entre outros assuntos. Com direção geral de Bernardo Portugal, a atração será exibida nas noites de quinta-feira.

Na terça-feira (11), data em que foi divulgada a informação do afastamento da atriz, Juliana foi fotografada saindo de uma clínica em Ipanema, no Rio, pela agência de fotos Agnews. Simpática como sempre, ela sorriu para o profissional que a clicava.

Quem