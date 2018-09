Jeiza e Beto Falcão? De policial, Paolla Oliveira 'resgata' Emílio Dantas

A Força do Querer feat. Segundo Sol? Parece ter rolado um crossover entre as duas novelas, mas foi apenas uma brincadeira de Paolla Oliveira. A atriz, fora da telinha desde que viveu a policial Jeiza na trama de Walcyr Carrasco, postou um vídeo divertido e deixou fãs eufóricos na web.

No Instagram, nesta sexta (31), ela divulgou um registro em que, vestida como a policial Jeiza, aparece tirando as algemas de Emílio Dantas, que atualmente vive Beto Falcão/Miguel em Segundo Sol. Em O Outro Lado, ele atuou com Paolla ao interpretar o traficante Rubinho.

"Não tem Luzia [Giovanna Antonelli], não tem Karola [Deborah Secco]... Também tenho uma revelação sobre o resgate de Beto Falcão [Emílio Dantas]!!! Invejosos dirão que Jeiza não está em Segundo Sol", brincou ela na legenda.



