Ivete Sangalo vai comandar o show da virada no réveillon Salvador

Depois de levantar uma multidão aos 7 meses de gravidez na virada do ano em Salvador em 2017, Ivete Sangalo está pronta para repetir a dose em 2018. A cantora foi confirmada como atração do Réveillon soteropolitano pelo prefeito ACM Neto, em entrevista a Rádio Sociedade na manhã desta segunda (10). Fábio Jr também se apresentará na mesma noite.





Ivete Sangalo (Foto: Divulgação/Fred Pontes)

E não é só na virada do ano que Ivete estará bastante ocupada. No dia 25 desse mês, a cantora viverá uma verdadeira maratona. Ela estará presente no Prêmio Multishow, onde se apresentará e será homenageada pelos 25 anos de carreira, e também na transmissão ao vivo do The Voice Brasil, onde é uma das técnicas. Como ambos os programas serão gravados ao mesmo tempo, Ivete terá a sua disposição um helicóptero que a transportará da Arena Olímpica do Rio, local da premiação, aos estúdios Globo.

Quem