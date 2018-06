Ivete Sangalo dedica show no Rock in Rio Lisboa ao filho Marcelo

Usando um look feito pela estilista Michelle X, Ivete Sangalo se apresentou no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, neste sábado (30), trazendo os seus maiores sucessos no repertório no Palco Mundo. Com sua alegria contagiante, a baiana contou como foi deixar as filhas gêmeas, Marina e Helena, de 4 meses, no Brasil. "Depois que eu tive as minhas nenéns, eu procurei fazer show muito especiais, emblemáticos pra mim", disse.



Foto: Divulgação Rock in Rio Lisboa

A cantora falou também que o primogênito Marcelo queria acompanhá-la na viagem: "Ontem eu vi pra cá e o meu filho falou: 'Mãe me leve'. Eu disse: 'Vai ser uma loucura! A mamãe vai descer lá, vai fazer o show e vai voltar por causa do peitinho, porque tem gente esperando tem gente esperando o peitinho da mamãe", relatou bem-humorada.

"Aí ele falou: 'Mãe, Portugal vale a pena nem que seja só meia horinha. Então, é pra ele esse show, e eu deixo o beijo dele pra vocês porque ele também se sente em casa. E no próximo show prometo que vou trazer a família toda pra gente dividir esse amor tão gostoso", concluiu a mulher do nutricionista Daniel Cady, com quem celebrou dez anos de relacionamento.

Msn