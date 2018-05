Ivete faz 46 anos e ganha homenagem com amigos e gêmeos

Neste domingo (27), Ivete Sangalo completa 46 anos. E a comemoração começou já na madrugada, em sua conta de Instagram. O perfil oficial da cantora teve uma enxurrada de posts: 99 para ser mais exato, entre vídeos e fotos.

As imagens publicadas formam mensagens e mosaicos em sua página e o destaque fica pela imagem de Ivete com seus gêmeos, que nasceram no carnaval deste ano. Na toquinha, foi colocada a inscrição: "Parabéns, Mainha".

A homenagem teve grande produção. Amigos e familiares aparecem em um estúdio, bebem espumante e vestem uma camiseta com "Parabéns, Ivetinha".

"A EquipeIS, família, amigos e fãs já se reuniram para fazer a homenagem a Ivete Sangalo! Participe e deixe a sua homenagem parabenizando nossa cantora! #parabensveveta", diz a legenda das imagens.

Há ainda um vídeo de Marcelinho nos meio dos letreiros que formam o nome da mãe.

No stories, Ivete Sangalo posou com a organizadora de festas Andrea Guimarães, deixando no ar se ela terá um festão para comemorar a data: "Cuidando de tudo com muito amor."

Folhapress