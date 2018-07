Isis posa de biquíni e vibra com barriga de grávida: 'Agora somos três'

Isis Valverde está empolgadíssima com sua primeira gravidez. A atriz posou de biquíni ao lado do marido, André Rezende, e comemorou uma viagem em família.

Grávida, Isis posa ao lado do marido (Foto: Divulgação)

"Que comece a viagem! Agora somos três na estrada. Próxima parada, paraíso", escreveu ela no Instagram, neste domingo (1), sem entregar o destino.

Isis espera um menino. Ela revelou a gravidez em um post no Instagram, em que falou ainda da relação com o noivo. "Em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior! Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Massssss para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos! Sigam em paz", escreveu a atriz.

Folhapress