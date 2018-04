Isabeli Fontana diz que pensa em ter filhos, mas que Di Ferrero não quer

A modelo Isabeli Fontana, 34, afirmou que pensa em ter mais filhos, mas que o marido, o ex-vocalista da banda NX Zero Di Ferrero, não deseja no momento. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista nas ilhas Maldivas, em agosto de 2016.

"Aquela mesma vontade que dá de vez em quando e de repente passa rápido. Quando a gente vê o que tem de lidar ... É muito caro ter filho. Di não quer ter filho e já está tendo uma boa experiência em ser padrasto", disse Fontana, em entrevista a Gabriela Pugliesi para o canal Vendi Meu Sofá no YouTube.

Fontana teve seu primeiro filho, Zion, quando tinha 19 anos, no auge da carreiram, com o modelo Álvaro Jacomossi. Os dois ficaram juntos por quatros anos, entre 2000 e 2004, e relação terminou com a briga pela disputa da guarda do filho.

Menos de duas semanas após o término de seu casamento com Jacomossi, a modela conheceu o ator Henri Castelli durante um voo para Nova York. Os dois se casaram depois de oito meses juntos, em maio de 2005, em um luau na praia do Forte, na Urca, no Rio de Janeiro. Um ano depois, nasceu seu segundo filho, Lucas.

Ela também comentou sobre como a sua carreira acabou afastando um pouco das fases de crescimento do primeiro filho. Diz ter sofrido por ter que trabalhar fora e passar pouco tempo com ele e que era cobrada para ser uma mãe normal.

"Falava para ele: 'você está falando que eu não sou uma mãe normal, filho? E ele respondia, 'sim, você não me dá o leitinho toda noite, queria uma mãe normal que não aparecesse na capa da revista, que não ficasse com essas fotos sexys'. Aí eu respondia que era o meu trabalho e ele tinha que entender, hoje com 15 anos ele já entende."

Ela diz ainda ser uma pessoa de momentos. "Tem horas em que quero ser a melhor amiga dos meus filhos e tem horas em que quero ser a mãe dura. É uma relação de amizade."

Casamento com Di Ferrero

Sobre a relação com Di Ferrero, Fontana afirma que está tudo bem e recorda do momento em que se conheceram no programa Altas Horas (Globo). "Eu quem paquerei ele primeiro. Era um programa de Dia da Criança, achei lindo o jeito de como ele tratou uma criança, o olhar dele e aí eu pensei: tem alguém ali sofredor por trás. Ele tinha um olhar meio triste, meio perdido. A gente se encontra junto porque ele é o lado mais racional da relação e eu o mais sentimental."

A modelo também comentou como mantém a sua boa forma. Ela disse que toma bastante água, de três a quatro litros por dia, para dar emagrecer. Diz que precisa de pelo menos uma semana obter resultado. Além desse truque, Fontana diz que no momento está vegetariana, assim como o marido Di Ferrero. "Ele é vegetariano. Eu gosto de dizer que estou porque às vezes rola um deslize. (risos)"

Fontana também afirmou que o cantor é mais racional e ela mais sentimental na relação. "Não há briga, mas discussão. Sou muito brava e preciso me acalmar mais, meditar muito. Quando não faço yoga, sou outra pessoa."

