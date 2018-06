Internado, Arlindo Cruz ganha beijo da mulher no Dia dos Namorados

Internado desde março de 2017 após sofrer um AVC hemorrágico, o cantor Arlindo Cruz recebeu o carinho da mulher, Bárbara, em uma foto compartilhada em seu Instagram na terça-feira (12), Dia dos Namorados. "Eternos namorados", diz a legenda da imagem.





Nos comentários, os fãs gostaram de ver novamente o sambista e deixaram claro que estão na torcida pela recuperação dele. "Deus salve o amor", falou um. "A melhor foto de Dia dos Namorados que eu vi hoje", enalteceu outra. "Volte logo para nos alegrar", pediu mais uma.

Agora, a família de Arlindo se prepara para receber o músico em casa. Em conversa por telefone com o UOL, Arlindinho Cruz, filho do sambista, contou mais detalhes sobre a liberação médica.

"Temos uma reunião com os médicos a cada 15 dias. Hoje minha mãe foi sozinha e me ligou chorando. Fiquei preocupado, aí veio a boa notícia. Ela me contou que ele vai voltar para casa", disse Arlindinho na tarde de terça. Ele afirmou que está esperançoso que o pai vá ver pelo menos a final da Copa do Mundo em casa. "Até o final do mês ele tá em casa".

Arlindo sofreu um AVC em março do ano passado e está internado desde então. Um ano e três meses depois, os médicos deram a boa notícia que o cantor deve ser liberado nas próximas semanas. A família agora se prepara para adaptar a casa para receber o músico, que está lúcido, mas ainda inspira cuidados e precisa recuperar a fala.

Folhapress