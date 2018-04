Gyllys Black e o Grupo do Frajola animam o melhor pagode de Teresina

Acontece neste sábado (14), no Badalado Bar, mais uma edição do melhor pagode do centro de Teresina. A partir do meio-dia, com duas atrações musicais e uma feijoada deliciosa.

O cantor Gyllys Black e o Grupo do Frajola vão se revezar no palco, fazendo a animação da galera. E a partir das 16 horas ainda tem a transmissão dos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A entrada é livre e a casa ainda oferece promoções imperdíveis em sua carta de bebidas.

O Badalado Bar fica na Avenida Joaquim Ribeiro, centro de Teresina, próximo ao cruzamento com a Avenida Miguel Rosa.