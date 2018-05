Grávida, Sabrina Sato relembra hemorragia: 'achei que não tivesse mais jeito'

Sabrina Sato deu sua primeira entrevista para falar da gravidez de risco, revela no começo da semana. Em entrevista a Rodrigo Faro transmitida em edição especial do seu programa na Record neste sábado (5), a apresentadora relembrou o dia da internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo, quando teve uma forte hemorragia.

"Eu tenho um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. No dia que eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Eu e a minha irmã saímos desesperadas, chorando muito. Na hora que a gente viu aquela quantidade de sangue, a gente falou assim 'não tem mais jeito'. Eu achei que eu tinha perdido o bebê naquele momento", disse Sabrina Sato, em conversa filmada no quarto do Albert Einstein, onde ainda está hospitalizada.

"Existe, sim, o risco [de perder o bebê]. Eu oro todos os dias, eu oro o tempo inteiro. Quando cheguei aqui o risco era de 70% de não dar certo. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", afirmou.



O anúncio

Sabrina Sato confirmou que está grávida do noivo Duda Nagle após revelação feita por Leo Dias, apresentador do programa Fofocalizando (SBT) e colunista do jornal O Dia.

"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor", escreveu Sabrina Sato em publicação feita no Instagram.

"Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos", completou a apresentadora na legenda de um vídeo publicitário de uma marca de teste de gravidez.

No seu Instagram, Duda Nagle também publicou sua versão do vídeo promocional. "O passado e o futuro da nossa família concentrado num carocinho de feijão na barriga da mulher da minha vida... Que sorte! Que conquista!", disse.

Desejo antigo

Em entrevista em janeiro, logo após ser pedida em casamento por Duda Nagle, Sabrina Sato já havia relevado o desejo de engravidar este ano.

"O mais legal em nosso relacionamento é que podemos estar cansados, mas sempre damos risadas e nos divertimos juntos. Vai ser divertido ter filhos com ele. Homem é praticamente mais um filho e ele faz muitos planos", afirmou.

Na época, a apresentadora até brincou dizendo que já tinha escolhido alguns nomes de bebê. "Ele [Duda Nagle] tem medo dos nomes que eu vou dar porque nenhum é comum. Ele já disse que quando eu estiver na maternidade que vai aproveitar para registrar a criança com outro. Eu falei que vou colocar um monte de gente para não deixar ele sair."

Folhapress