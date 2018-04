Gleici conhece a filha de Wagner: 'Do amor'

Está ficando sério o namoro de Gleici Damasceno e Wagner Santiago! Na noite de sábado (28), o casal apareceu com a filha de Wagner, em clima de completa sintonia.



No Instagram, Gleici mostrou a filha do namorado e se derreteu: "que fofinha que ela é!". Em entrevista para QUEM, a vencedora do BBB 18 havia comentado que não tinha tido a oportunidade de conhecer os filhos do namorado. ""Está sendo muito legal, eu gosto muito dele", disse. "Estou ansiosa para saber se vão gostar de mim".



Gleici, Wagner e Giovana (Foto: Reprodução/Instagram)



Pouco mais de uma semana após o fim do programa, Gleici ainda não conseguiu fazer planos para o futuro, incluindo decidir onde vai viver daqui para a frente. "Por enquanto vou ficar entre o Rio de Janeiro e o Acre. Nunca tinha pensado em sair de lá, que é onde está minha família. Amo minha terra, mas não sou apegada, viveria tranquilamente nos dois lugares."

Quem