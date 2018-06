Gabriel, o Pensador, improvisa rap em Piripiri e anima fãs piauienses

O rapper carioca Gabriel, o Pensador, deixou seus fãs piauienses entusiasmados ao postar, na noite de sábado (3), um vídeo em que aparece com amigos improvisando versos e rimas com as palavras Piripiri e Piauí.

Gabriel, o Pensador, veio a Teresina para participar do Salão do Livro do Piauí

O momento de descontração ocorreu durante uma rápida parada que Gabriel fez para jantar na cidade de Piripiri, durante viagem para a capital, onde ele se apresenta na noite deste domingo, no Salão do Livro do Piauí (Salipi).

Cerca de 20 horas após ser postado, o vídeo com o rap já tinha recebido em torno de 30 mil curtidas, e foi compartilhado por vários fãs do rapper no estado.

Gabriel fez um show no Festival de Inverno da cidade de Meruoca, no Ceará, que também acontece neste final de semana.

O músico ministrará uma palestra com o tema "Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo", e em seguida fará um show para o público do salão, que este ano chega à sua 16ª edição.



Realizado anualmente pela Fundação Quixote desde 2003, o Salão do Livro do Piauí integra o circuito cultural das principais feiras e bienais de livros do Brasil. O evento acontece sempre no mês de junho em Teresina, e tem duração de uma semana.





Cícero Portela