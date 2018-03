Freira envolvida em processo com Katy Perry morre no tribunal

Uma das freiras envolvidas em uma disputa legal com a cantora Katy Perry morreu durante uma audiência que estaria relacionada ao processo. As informações são do site TMZ, especializado em celebridades.

A irmã Catherine Rose Holzman foi ao tribunal na sexta-feira (9) para uma audiência posterior ao julgamento quando morreu no local. A causa da morte não foi informada.

Ela a outra irmã viviam no convento Imaculado Coração e alegaram na Justiça que tinham o direito de venda do imóvel.

Havia, segundo o TMZ, dois compradores interessados na propriedade: Katy Perry e uma empresária, dona de um restaurante, chamada Dana Hollister.

Rose Holzman, de 89 anos, segundo o TMZ, teria mencionado o nome de Katy Perry antes de morrer: "Nós pedimos a Hollister para nos salvar, que ela comprasse a propriedade. E para a Katy Perry eu digo: por favor, pare. Você não está fazendo nada além de ferir muitas pessoas".

Entenda o caso

A tentativa de compra de um antigo convento de Los Angeles pela cantora Katy Perry passou a ser o alvo de uma disputa legal.

A empresária Dana Hollister chegou a dizer que havia comprado o convento de duas freiras, mas a arquidiocese alegou que as irmãs não tinham o direito de venda da propriedade.

A batalha correu por dois anos e, no ano passado, a Justiça determinou que o acordo entre Katy e a arquidiocese era válido e entendeu que a cantora foi prejudicada. Na ocasião, Katy ganhou US$ 5 milhões da dona do restaurante.

Folhapress