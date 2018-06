Florentina, filha de Tiririca, muda visual e ganha elogios na internet

Ela tem 20 anos e herdou o talento do pai para o humor. Florentina Evellyn, uma dos seis filhos do deputado federal e palhaço Tiririca, tem chamado atenção pela beleza e ganhado elogios nas redes sociais ao exibir o novo visual, de cabelos compridos e sem aparelho nos dentes. A jovem, que é casada com o também palhaço Cleiton Ceará, seu parceiro no circo, viaja o país fazendo shows de humor.

Florentina foi batizada pelo pai com esse ano em homenagem ao hit de maior sucesso do artista. Tiririca fez a música na década de 1990 para uma ex-namorada e prometeu, na época, que se fizesse sucesso, ia batizar a filha com o nome de Florentina.





Por conta do grande sucesso do pai na época, a filha do deputado passou toda a infância e adolescência com vergonha do nome e sendo motivo de piadas dos colegas na escola. Hoje, ela não só tem orgulho, como faz uso do nome Florentina de Jesus para seguir os passos de Tiririca e do irmão, Tirulipa, na carreira de humorista.





O pai sempre deu a maior força para a herdeira, fruto do seu primeiro casamento com a palhaça Rogéria Márcia (que trabalhava com Tiririca no circo). A jovem é um dos seis herdeiros do artista, vive atualmente em Fortaleza e foi criada por ele e pela atual mulher do humorista, Nana Magalhães.



