Filha de Grazi 'invade' treino e encanta seguidores de personal da mãe

Chico Salgado, o personal trainer queridinho das famosas, publicou em seu Instagram nesta quarta-feira (14) um vídeo de um treino de luta com Grazi Massafera. No registro, a atriz aparece dando muitos socos, com direito a gritos a cada golpe, mostrando toda sua habilidade.

Mas quem acabou roubando a cena mesmo foi Sofia, de 5 anos, filha de Grazi com Cauã Reymond. A menina aparece bem na frente da câmera dando tchauzinho, e depois ao fundo, imitando a mãe lutando.

"Mais legal do vídeo é a Sofia fazendo palhaçada", comentou um seguidor. "Sofia arrasando", disse outro. "Ela tá linda... Mas a filha dela dando tchauzinho é o mais fofo do dia", postou mais um.

O vídeo pode ser visto no perfil do personal trainer no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BgT_vktAoJR/.

Folhapress