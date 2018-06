Feliz da vida e bem-resolvida, Fátima Bernardes não fez drama ao ser questionada sobre o casamento do ex-marido, William Bonner - que já deu entrada na papelada para oficializar o relacionamento com a dermatologista Natasha Dantas.

"O casamento dele não mexe comigo", afirmou a jornalista e apresentadora do "Encontro", em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (24). "Acho natural que ele reconstrua a vida dele. Assim como também estou tocando a minha", completou.



Foto: Instagram

Ainda no assunto relacionamentos, Fátima comentou as fotos fofas que publica ao lado do namorado, o pernambucano Túlio Gadêlha: "Resolvi me apoderar do meu momento, e dizer o seguinte: o que quero mostrar da minha vida são essas fotos, nesses lugares. Você não vai me ver postando foto em restaurante, com um superprato. Vai me ver fazendo coisas que têm a ver com o que eu acredito ser a essência do que estou vivendo".

Separados desde 2016, Fátima e Bonner foram casados durante 26 anos e tiveram três filhos, os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinicius.

TV Fama