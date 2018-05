Fagner, Vanessa da Mata, Skank e Alcione confirmados para o Festival de Inverno

Foram anunciadas nesta terça-feira (8) as atrações do Festival de Inverno de Pedro II, que acontece entre os dias 31 de maio e 3 de junho.

Cinco atrações nacionais estão confirmadas para este ano, quando o evento chega à sua 15ª edição.

Para a primeira noite do festival, uma quinta-feira, duas atrações nacionais sobem ao palco: a banda Teatro Mágico e o cantor Raimundo Fagner. Já na sexta, dia 1º de junho, a cantora Vanessa da Mata será a grande atração da noite.

A banda mineira Skank é a atração nacional convidada para o sábado. E a cantora maranhense Alcione encerrará a festa com grande estilo, no domingo.

O Festival de Inverno de Pedro II é a uma realização da Prefeitura de Pedro II, do Sebrae e do Governo do Estado, através das Secretarias Estaduais de Cultura e de Turismo, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Confira a relação completa com as atrações dos quatro dias de evento:

- Quinta-feira (31 de maio):

Indiana Nomma e Osmar Milito

O Teatro Mágico

Raimundo Fagner

Mero





- Sexta-feira (1º de junho)

Tributo a Frank Sinatra

Vanessa da Mata

RC na veia

Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah) e banda Soul Vibe





- Sábado (2 de junho)

Alma Tomas

Retrô (Pedro II)

Skank

Batuque Elétrico





- Domingo (3 de junho)

Sambatom

Alcione

Cícero Portela