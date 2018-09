Em tratamento contra câncer, Ana Furtado desabafa: 'um dia de cada vez'

Em tratamento contra o câncer, Ana Furtado falou sobre as dificuldades que vem enfrentando na luta contra a doença em um desabafo postado no Instagram nesta sexta-feira (31). "Também tenho os meus momentos tristes e de dor física. Me permito sentir. Faz parte. É humano e fortalece ao contrário do que imaginamos. Se entristecer não é fraqueza. Sentir dor não é uma escolha. Sorrir e ver o lado bom da vida mesmo nos momentos de fragilidade é uma escolha e se torna fundamental quando se 'quer estar vivo'", explicou a apresentadora do É de Casa.



Ana Furtado: luta contra câncer (Foto: Reprodução Instagram)



"Viver na plenitude tem sido o meu lema. Na alegria, tristeza, dor e fraqueza... Vamos viver um dia de cada vez como se fosse o último. Mesmo que esteja "nublado" como hoje. O melhor dia das nossas vidas começa igual a um dia qualquer. Apreciem as pequenas coisas. E guardem no coração as que lhes fazem mais felizes. Viva a vida e deixe a sua vida viva de sentimentos que lhes façam crescer e fortalecer. Gratidão", completou ela.

Ana também publicou uma foto ao lado do marido, o diretor Boninho, com quem tem sua única filha, Isabella, de 10 anos. "Um sextou só love ao lado dele. Te amo", disse a atriz.

Quem